Agentes da PRF prendem dois homens e apreendem oito granadas, munições e cerca de 30kg de maconha

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam nessa quinta-feira (06), dois homens e apreenderam oito granadas, munições e cerca de 30 quilos de maconha, dentro de um carro no Km 200 da BR-101 em Cristinápolis.

As informações passadas pela PRF são de que o material seguia do Rio de Janeiro para Recife. O carregamento apreendido inclui 30,95 quilos de maconha em 30 tabletes, oito granadas explosivas, 100 munições calibre ponto 380 (marca Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC) e 100 munições calibre ponto 38 (também da CBC).

A prisão da dupla e a apreensão do veiculo aconteceu após uma ultrapassagem em local proibido. Em seguida deram ordem de parada e solicitaram a documentação do motorista e do passageiro.

No local os agentes perceberam odor de maconha dentro do veículo e encontraram uma sacola com o material atrás dos cilindros de gás natural do carro.

Após a ação dos agentes, o passageiro informou que estava transportando a droga, as munições e granadas a pedido de um conhecido que estava em um presídio e que junto com o motorista saíram do Rio de Janeiro com destino a Recife. O motorista admitiu que sabia do material no veículo.

A PRF informou ainda que os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Estância, onde responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de munições e explosivos de uso restrito.

Foto PRF