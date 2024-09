Golpes financeiros superam R$ 60 mi em prejuízos acendendo alerta

Quando o assunto é investimento, é preciso tomar cuidados com situações muito vantajosas e que prometem rendimentos muito acima daqueles praticados pelo mercado. São os golpes financeiros, que já geraram prejuízos individuais e coletivos que ultrapassam a marca de R$ 60 milhões, o que demanda atenção antes de optar por um investimento.

O alerta é feito pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), unidade vinculada à Polícia Civil responsável por investigações de crimes que acontecem com o uso da internet.

Essas práticas são caracterizadas como golpes de investimento, conforme explicou a delegada Suirá Paim, do Depatri. “Tais golpes são praticados por pessoas e grupos criminosos que oferecem excelentes oportunidades de investimento. Normalmente, investimento em criptomoedas ou investimentos no mercado financeiro. As vítimas são atraídas pela falsa promessa de alto retorno financeiro”, contextualizou.

Para dar uma suposta credibilidade à proposta – que na verdade se trata de um golpe – os criminosos criam empresas que são apenas fachada para ocultar a prática golpista. “Normalmente, essas empresas possuem uma sede, e os golpistas também criam plataforma de consulta a investimentos, mas com dados falsos que não correspondem à realidade”, descreveu a delegada Suirá Paim.

Ainda para criar um ambiente de confiança para as vítimas, os golpistas também criam contratos de prestação de serviço, assim como revelou Suirá Paim. “As vítimas acabam acreditando que estão fazendo um negócio muito vantajoso, demorando a se darem conta de que foram vítimas desse tipo de golpe, que é atinge um grande número de vítimas graças à disseminação pela internet”, relatou a delegada.

Pirâmide financeira

É justamente a pirâmide financeira o golpe de investimento que é mais frequentemente denunciado ao Depatri, conforme revelou Suirá Paim. “Costumamos ter pirâmides financeiras com prejuízos milionários acima de R$ 60 milhões, com um grande número de vítimas”, ressaltou a delegada, informando que as pirâmides financeiras são esquemas que reúnem diversas pessoas em torno de falsas promessas de alto rendimento.

Na prática da pirâmide financeira, os criminosos estabelecem um esquema que consiste em uma rentabilidade inicial para atrair mais pessoas. “Porém, os investidores mais antigos recebem valores a título de rendimento, mas essas quantias não são decorrentes realmente de investimento. São fruto de aportes dos novos investidores, das novas vítimas, que vão chegando à pirâmide”, explicou Suirá Paim.

As pirâmides financeiras envolvem, inclusive, sites e plataformas de investimento que envolvem suposta alta rentabilidade. Tal prática também engloba ainda promessas de alta rentabilidade com criptomoedas. “Normalmente, golpes como sites falsos de investimento acarretam na pirâmide financeira. Quando a investigação vai se aprofundando, fica ali evidenciado que se trata de uma pirâmide financeira”, ressaltou a delegada.

Recomendações de segurança

Para não cair em golpes financeiros, a delegada Suirá Paim enfatizou que é essencial desconfiar de propostas altamente vantajosas e que envolvam tanto lucros altos, quanto retorno rápido. “São sinais bastante característicos. Desconfie sempre da garantia de rendimentos acima do valor praticado no mercado e garantias de rendimentos fixos de 5%, 10%, pois não há como ter essa garantia”, orientou a delegada.

É preciso também estar alerta às situações que envolvem garantias de risco zero. “Ou seja, as propostas que envolvem a restituição integral do valor investido”, acrescentou a delegada Suirá Paim, orientando que também é preciso desconfiar de contratos que não tragam informações claras a respeito do tipo de investimento e de negócio feito pelo operador do suposto investimento.

Outra recomendação é não acreditar em situações que exigem uma rápida tomada de decisão, que pode envolver também a transferência de valores. “São situações que acontecem sob a alegação de oportunidades muito boas e que podem não voltar a se repetir. É importante estar alerta para essas questões, pois, normalmente, quando existem esses fatores, estamos diante de um possível golpe”, evidenciou Suirá Paim.

Dicas de segurança para não cair em golpes

– Desconfie de promessas de rendimentos fixos e muito altos em curto período de tempo;

– Questione garantias de risco zero e de devolução integral do investimento;

– Verifique se o contrato de investimento possui informações claras sobre o negócio;

– Pesquise sobre a reputação e verifique a regulamentação da empresa;

– Não se deixe pressionar a tomar decisões rápidas de investimento, especialmente em transferências de grandes quantias.

Denúncias e registro de ocorrências

Caso já tenha sido vítima de golpes envolvendo propostas financeiras vantajosas e que não condizem com as práticas comuns no mercado, é fundamental registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil ou ainda pela Delegacia Virtual. Qualquer denúncia sobre golpes na internet devem ser encaminhadas à Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP