Alex Melo faz balanço do primeiro semestre de legislatura e comemora resultados

Vereador de primeiro mandato, Alex Melo (PRD), encerrou os trabalhos legislativos do primeiro semestre comemorando os resultados da atuação na Câmara Municipal de Aracaju. Comprometido com a saúde, esporte, educação, inclusão social, transporte e cultura, o parlamentar esteve nas ruas, perto do povo com o objetivo de conhecer de perto a realidade de cada região e buscar soluções.

“O primeiro semestre foi muito positivo. Priorizei ouvir o povo sempre e estive atento às necessidades de cada bairro. Meu gabinete é na rua, perto das pessoas. Fui eleito para representar a população e tenho esse compromisso. Com responsabilidade, levei para a Câmara os fatos, apresentei soluções e pedi ajuda aos órgãos competentes. Desta forma vou continuar trabalhando, em prol do povo”, garante o vereador.

Alex Melo comemorou a criação do Projeto Aprender para Mudar; esteve engajado nas melhorias do transporte público, comemorou a chegada dos ônibus elétricos e início da renovação da frota; Fortaleceu o Projeto Juntos pelo Esporte e realizou diversas ações em bairros; Lutou por melhorias no Mercado Municipal de Aracaju; ficou atento à Reforma da Previdência e foi contra a criação da Loteria Municipal.

Durante o primeiro semestre, o vereador fez 38 indicações, 4 moções, 1 requerimento e 5 Leis ordinárias.

