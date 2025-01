APÓS BATIDA CONTRA A VIATURA POLICIAL, TRÊS HOMENS SÃO PRESOS E ARMAS SÃO APREENDIDAS EM ARACAJU

Policiais militares do BPRp apreenderam na noites desta quinta-feira (02) armas de fogo, munições e prendeu três homens, no bairro Lamarão, por porte ilegal de arma de fogo.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo, pela avenida Euclides Figueiredo em Aracaju, quando se depararam com um Pálio branco na via. Ao notar a presença policial, o condutor freou bruscamente e provocou uma colisão entre o seu carro e a viatura.

No local foram realizadas buscas pessoais e, no interior do carro, os agentes encontraram uma pistola calibre. 380, com quatro carregadores e 12 munições intactas; e um revólver calibre .32 com seis munições intactas.

Em seguida, os PMs encontraram mais nove munições calibre. 38 intactas e dois carregadores prolongados.

O motorista alegou desconhecimento sobre o material, disse apenas que tinha recebido R$ 100,00 reais para fazer o transporte, sem saber a sua natureza. Os passageiros também negaram a posse.

Todo o material apreendido e os três homens foram encaminhados à delegacia.

Com informações e foto da PM