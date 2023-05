Após dar tiros para o alto, adolescente é apreendido comercializando drogas

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Rosário do Catete nesse domingo (21), resultou na apreensão de um adolescente que estava em posse de uma arma de fogo.

Após a comunicação de disparo de arma de fogo na madrugada do domingo no conjunto Morada do Sol, as equipes foram acionadas. As buscas seguiram pela manhã.

As diligências resultaram na localização do adolescente, que portava arma na cintura e vendia drogas no município. Ao perceber a aproximação das equipes, o adolescente jogou objetos no chão do estabelecimento comercial onde estava.

As equipes constataram que o material se tratava de um revólver calibre 32 com três munições, embalagens de maconha prontas para venda, além de R$ 35,50.

A SSP informou que o adolescente já responde por tentativa de homicídio com uso de arma de fogo em julho de 2022.