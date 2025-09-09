E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 9 de setembro de 2025
APÓS A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, A MÉDICA ACUSADA DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DO MARIDO VOLTA PARA PRESÍDIO

A médica Daniele Barreto, acusada de envolvimento na morte do marido e advogado criminalista Lael Rodrigues, deixou a clínica de repouso onde estava internada.

Ela passou por uma audiência de custódia no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju, nesta terça-feira (09), e retornou ao Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro.

Durante audiência de custódia, ficou definido que Daniele vai ter acompanhamento médico no presídio.

Daniele deixou a clínica de repouso, onde estava internada desde o dia 1º de setembro. O retorno ao presídio vem por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), da última sexta-feira (29), que revogou a prisão domiciliar de Daniele.

A médica havia obtido o benefício da prisão domiciliar em maio, por decisão do ministro Gilmar Mendes, com base em provas apresentadas pela defesa, que indicavam um histórico de violência doméstica.

