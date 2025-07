Após a PM trocar tiros com assaltantes, caminhoneiro feito refém é liberado e parte de carga é recuperada

Após polícia trocar tiros com assaltantes, caminhoneiro feito refém é liberado e parte de carga é recuperada

Um caminhoneiro foi resgatado na manhã desta quarta-feira (30), pela Polícia Militar, após ser mantido refém por criminosos armados na divisa entre Sergipe e Bahia.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Sergipe são de que o motorista de 43 anos, conduzia um caminhão Mercedes-Benz L1620, de cor branca, quando foi rendido por seis homens armados por volta das 4h30 da manhã.

A equipe da Polícia Militar deslocou-se imediatamente para o local indicado. Ao chegarem, os policiais confirmaram o sequestro em andamento. O motorista, que estava em cárcere privado desde as 04h30, foi encontrado dentro do caminhão, na companhia dos criminosos, que estavam fortemente armados.

Houve um confronto entre os policiais e os assaltantes. Durante a troca de tiros, os elementos fugiram para a mata fechada, abandonando o caminhão, a carga e o motorista.

O motorista resgatado relatou à equipe policial que um total de seis indivíduos estavam envolvidos no sequestro dele e da carga. Ele enfatizou que, se não fosse a rápida chegada do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual de Sergipe, ele “provavelmente não estaria mais vivo e a carga teria sido roubada”.

Para dar continuidade à ocorrência, foram solicitados os apoios do 6º Batalhão da PMSE, da Delegacia de Indiaroba, e mais duas equipes do BPRv. Apesar da complexidade do terreno e da dificuldade de acesso à estrada, que impediu a identificação das placas dos veículos utilizados pelos sequestradores, parte da carga foi recuperada.

A Polícia Militar de Sergipe segue empenhada na segurança da população e no combate à criminalidade em todo o estado.

Foto PM/SE