Após seis anos, Clever Farias deixa Delegacia de Simão Dias

Após seis anos à frente da Delegacia de Simão Dias, Dr. Clever Farias passou a titularidade para o Delegado Murilo Oliveira, que estava no comando da Polícia Civil de Campo do Brito.

Clever assumiu a chefia da polícia civil em Simão Dias no dia 6 de fevereiro de 2017, onde a respectiva equipe realizou diversas prisões, operações policiais e, principalmente, melhorou os índices de recuperação e devolução de bens às vítimas de crimes patrimoniais.

Neste sentido, do ano de 2017 até junho de 2023, foram recuperados e devolvidos para os legítimos proprietários 223 aparelhos celulares e realizada uma Força Tarefa no mês de março de 2023 para periciar e identificar motos apreendidas com adulterações de chassi e motor, resultando na identificação e devolução de 19 motocicletas para as vítimas nos meses de março e abril de 2023.

Com o objetivo de melhorar o atendimento às mulheres e crianças, o delegado de Simão Dias criou, em junho de 2023, a Sala Lilás para atendimento humanizado e reservado a esse público vulnerável.

Em 25 de novembro de 2022, Clever Farias recebeu o Título de Cidadão Simãodiense, eternizando o amor por Simão Dias, terra onde ele atuou por 6 anos e meio, praticamente metade da carreira como Delegado de Polícia de Sergipe, iniciada em julho de 2009.

Ainda dentro de suas ações no município, ‘no ano de 2022, participei de duas audiências públicas na Câmara de Vereadores, debatendo a implementação de leis que garantem direitos aos portadores do espectro autista e o enfrentamento à discriminação racial e religiosa, nascendo daí a descoberta de meu propósito de vida que é a defesa dos vulneráveis e das pessoas menos favorecidas, combatendo e prevenindo a ocorrência de crimes em desfavor desse segmento social.’

“Termino esse ciclo de minha vida com sentimento de gratidão a todos os amigos e conterrâneos Simãodienses, em especial, aos policiais civis e colaboradores da equipe que levarei como exemplo de profissionais valorosos, qualificados e empenhados na prestação do serviço público de segurança, sem os quais não conseguiria cumprir a missão”, destacou Clever.

Para Clever Farias, ‘Simão Dias faz parte de minha vida e, aonde estiver, estarei torcendo e rogando a Deus que abençoe e proteja esta terra e seu amável povo!’

