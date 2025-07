APÓS SER ESFAQUEADO, POLICIAL MILITAR DA RESERVA REAGE E ATIRA CONTRA SUSPEITO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Um policial militar da reserva foi esfaqueado neste domingo (13), reagiu atirando contra o suspeito no Bairro Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela PM são de que o militar foi atacado com várias facadas e ao reagir atirou contra o suspeito, que foi baleado e acabou morrendo no local.

O policial foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Após ser liberado, ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso foi registrado.

No local da ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas, e uma faca utilizada na agressão.

O caso segue sob investigação do DHPP, que irá apurar as circunstâncias da tentativa de homicídio e a atuação em legítima defesa por parte do policial.