Após ser vítima de extorsão e um escândalo sexual, Padre de Boquim é afastado de suas funções

Em nota emitida na tarde deste domingo (22), o Bispo Dom José Genivaldo Garcia, que está à frente da gestão da Diocese de Estância, informou o afastamento do Pároco titular da Paróquia Senhora Sant’Ana, do município de Boquim, Padre Raimundo Diniz.

O Padre Raimundo Diniz foi afastado em razão de seu envolvimento sexual com um servidor público da prefeitura de Boquim, que estaria extorquido o religioso para não divulgar foto intimas.

Entenda o caso:

As informações são de que o padre foi afastado das funções pastorais após um homem, com quem teve um relacionamento, o ameaçar de divulgar fotos íntimas. O afastamento foi confirmado pela Diocese de Estância nesse domingo (23).

O caso ganhou repercussão na cidade após o homem ser preso em flagrante no momento em que iria receber o dinheiro, na última sexta-feira (21). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele está sendo investigado por extorsão.

De acordo com o boletim de ocorrência prestado pelo padre, ambos começaram a se relacionar há cerca de um ano, quando o fiel foi se confessar com o religioso.

O suspeito estaria ameaçando o padre de morte e de divulgar as fotos, caso ele não pagasse quantias que chegavam a R$ 70 mil.

Após a prisão, o homem passou por uma audiência de custódia no dia seguinte, onde foi arbitrada fiança. Em seguida, ele foi liberado pela autoridade judicial para responder o processo em liberdade.

NOTA OFICIAL

A Diocese de Estância, à semelhança do salmista, suplica a Deus, o Bom Pastor: “nas tribulações, inclina os teus ouvidos ao meu clamor” (Sl 102,2).

A Igreja Particular de Estância, representada pelo Excelentíssimo e Reverendíssimo Bispo Dom José Genivaldo Garcia, tomou conhecimento, neste sábado, 22 de junho de 2024, dos fatos veiculados nos meios de comunicação envolvendo o Pároco da Paróquia Senhora Sant’Ana, em Boquim/SE, Pe. José Raimundo Soares Diniz. Imediatamente, foram adotadas as medidas cabíveis, em conformidade com o Código de Direito Canônico, inclusive afastando-o das funções pastorais.

Vale ressaltar que todo o cuidado, zelo e os atendimentos na comunidade paroquial serão mantidos. O Bispo Diocesano está atento a essa necessidade.

É importante destacar que a Diocese de Estância também tomou providências para resguardar os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote.

Por fim, a Diocese de Estância reafirma seu compromisso com a Palavra de Deus, bem como com a busca pela verdade e pela justiça.

Roguemos a intercessão da Virgem de Guadalupe, mãe e padroeira da Diocese, pela nossa comunidade.

Estância/SE, 23 de junho de 2024.

Polemica

Em janeiro deste ano, o padre se envolveu em uma polemica, durante a realização de um casamento, o clérigo teceu comentários negativos sobre ornamentação feita por um casal de noivos, afirmando que ambos eram “pobres”. “Foi essa a condição que os noivos tiveram?! A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre”, disse o padre, diante do altar na igreja.

Com informações do G1/SE