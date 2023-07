Após tragédias de afogamento em Sergipe, Rodrigo Valadares faz apelo por mais segurança e conscientização nas praias

No Dia Mundial de Prevenção aos Afogamentos, Sergipe enfrentou uma triste realidade com a perda de dois jovens vítimas de afogamento na Orla de Atalaia, Zona Sul de Aracaju. A comoção e a dor das famílias enlutadas se tornaram um chamado à ação para o deputado federal Rodrigo Valadares, que expressou sua profunda solidariedade e fez um apelo por medidas efetivas de segurança nas praias.

Para o parlamentar, a tragédia trouxe à tona a necessidade urgente de implementar políticas públicas voltadas à prevenção de acidentes em praias, especialmente no que diz respeito à presença de salva-vidas, sinalização adequada e informações sobre as condições do mar.

“Queremos expressar a nossa solidariedade às famílias enlutadas neste momento de extrema dor. É essencial que levantemos a bandeira da segurança nas praias de nosso estado. Precisamos reforçar as medidas preventivas e garantir que as praias sejam locais seguros e protegidos para todos. Isso inclui a presença de salva-vidas treinados, sinalização adequada, informações sobre as condições do mar e ações para evitar áreas perigosas”.

Além disso, o parlamentar ressaltou a importância de promover campanhas de conscientização sobre os riscos e medidas que garantam a segurança dos frequentadores das praias em Sergipe. “A educação e a disseminação de informações são ferramentas poderosas para prevenir acidentes e proteger a população, portanto, é imprescindível que o governo do estado, em conjunto com os órgãos competentes, perpetue a elaboração de campanhas de conscientização, enfatizando os riscos envolvidos e as medidas preventivas a serem adotadas”.

E conclui. “A vida de cada indivíduo é valiosa, e é responsabilidade de todos zelar pela segurança coletiva. Que essa comoção seja transformada em ações concretas, e que as perdas desses jovens não tenham sido em vão. A segurança nas praias é um direito de todos, e juntos podemos fazer a diferença para preservar vidas e evitar novos episódios trágicos”.

Por Assessoria Parlamentar