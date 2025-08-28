Aprovados em concursos da Polícia Militar de Sergipe poderão pedir reclassificação para fim da lista

O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) decidiu que candidatos aprovados em concursos da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) poderão solicitar a reclassificação voluntária para o final da lista de aprovados, mesmo sem previsão no edital. A medida beneficia quem, por motivos pessoais ou profissionais, não puder assumir de imediato, permitindo adiar a nomeação sem perder a aprovação no certame.

O pedido foi analisado após consulta feita pelo Comando-Geral da PM à Procuradoria. Em um parecer inicial, a PGE havia considerado a reclassificação inviável, mas, diante da relevância do tema e de precedentes judiciais favoráveis, o caso foi levado ao Conselho Superior do órgão, que reconheceu a possibilidade do reposicionamento. Desta forma, a decisão segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais, que têm admitido a realocação de aprovados dentro das vagas para o final da lista, desde que não haja prejuízos à administração pública ou aos demais candidatos.

De acordo com a decisão, o pedido de reclassificação deve ser feito no momento da convocação, ou seja, antes da matrícula no curso de formação, etapa que oficializa a entrada no cargo. Nesse caso, o candidato será realocado para o final da lista de aprovados. Já os excedentes serão reposicionados respeitando a ordem de classificação entre os demais.

A medida não pode ser usada como forma de reservar vaga futura nem como meio de adiar o cumprimento de requisitos legais, como idade máxima, exames médicos ou testes físicos.

Ainda segundo o entendimento do Conselho, a decisão atende aos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, preserva a isonomia entre os participantes e traz maior segurança jurídica aos concursos. Além disso, a decisão amplia as alternativas para os aprovados sem comprometer o planejamento da administração pública.

Foto: Igor Matias