ARACAJU FORTALECE SEGURANÇA PÚBLICA COM TECNOLOGIA DIGITAL, INTEGRAÇÃO E PRESENÇA EFETIVA NAS RUAS

A Prefeitura de Aracaju tem intensificado, nos últimos meses, uma série de ações voltadas para o fortalecimento da segurança pública no município, por meio do trabalho da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

Entre as principais iniciativas estão os projetos Centro Seguro, a Operação Praça Segura, o Linha Segura no transporte coletivo e a reativação do Ciclopatrulhamento na Orla de Atalaia. Todas essas medidas fazem parte de um planejamento que alia presença ostensiva nas ruas, tecnologia e integração com outros órgãos de segurança.

Por meio do projeto Aracaju Segura, a Prefeitura tem investido fortemente em tecnologia e videomonitoramento. Atualmente, o sistema conta com cerca de 6.500 câmeras instaladas em 260 pontos da cidade, 10 totens de segurança inteligentes e o cercamento eletrônico de vias. A ampliação das ações de segurança também passa pela atuação da Patrulha Maria da Penha, que realiza visitas preventivas e acompanhamento de casos de violência doméstica. Essas ferramentas permitem uma resposta mais rápida a ocorrências e têm contribuído para reduzir índices de criminalidade em áreas estratégicas da capital.

Até o dia 21 de outubro, a GMA contabilizou 4.330 ocorrências em suas ações operacionais, com resultados expressivos no combate à criminalidade. Nesse período, foram apreendidas sete armas de fogo, 232 armas brancas, 43 quilos de drogas, além de 20 celulares e 31 veículos recuperados, cujo número representa um avanço significativo em relação ao ano anterior, quando apenas dois veículos haviam sido localizados. Esse resultado foi impulsionado principalmente pelo sistema de cercamento eletrônico, que tem se mostrado uma ferramenta eficaz no enfrentamento a roubos e furtos de automóveis. O trabalho contínuo da corporação também tem contribuído para a redução dos índices de violência na capital, com queda de 19% nos casos de roubo, 5% nos furtos e 24% nas mortes violentas intencionais.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, André David Caldas, destacou os resultados alcançados com as operações integradas. “Os números não mentem. As nossas estatísticas hoje estão em outro patamar. Tivemos um aumento de 700% nas ações em comparação ao ano anterior. Mas o mais importante não são apenas os números, e sim a sensação de segurança que conseguimos transmitir à população. Quem mora em Aracaju sabe que o crime existe, claro, mas também reconhece que a cidade é uma das capitais mais seguras do país e do Nordeste, graças, em grande parte, ao trabalho da segurança pública municipal e da Guarda Municipal. Essa foi a nossa maior conquista: entrar no coração e no inconsciente coletivo do aracajuano”, disse.

Outro ponto que vem sendo enfrentado pela GMA, e que tem gerado reconhecimento da população e se tornado referência para diversas cidades do país, é o combate à cobrança abusiva de estacionamento em áreas públicas. O secretário André David explicou como a gestão municipal lidou com essa problemática. “O principal ponto é a vontade de fazer. O problema dos flanelinhas existe há mais de dez anos. Levamos à prefeita Emília Corrêa o desejo de atender essa demanda da população, e ela prontamente apoiou, sempre dentro da legalidade e com equilíbrio. Conseguimos conter práticas abusivas desses maus flanelinhas, mostrando que a Guarda Municipal está atenta e pronta para agir”, ressaltou.

População segura

Na avaliação da população, as mudanças são perceptíveis. Na região dos mercados centrais, onde circulam milhares de pessoas diariamente, a presença da Guarda e a instalação de totens de segurança aumentaram a sensação de tranquilidade. A policial penal Rita de Cássia Caldas dos Santos conta que se sente mais protegida ao frequentar o local. “A sensação de segurança que a gente tem é muito boa. Venho sempre fazer compras aqui e nunca tive problema, nem presenciei situações de roubo. A região continua segura”, relatou.

Equipados com câmeras de 360º, inteligência artificial e comunicação direta com a Central de Monitoramento da Guarda, os totens têm se mostrado eficientes. Desde sua implantação, mais de 100 alertas foram registrados, incluindo casos de furto e tentativas de vandalismo. Distribuídos da Zona Norte à Zona Sul, os totens estão em locais de grande circulação, como os Arcos da Orla da Atalaia, o Mercado Central, a feira do bairro Santa Maria, o Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, o Calçadão da João Pessoa, no Centro, e a Praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos.

Na Orla da Atalaia, o comerciante Aislã Moura, que mantém um quiosque na Praia da Cinelândia, destaca que o equipamento transformou o ambiente. “Somos muito agradecidos pela instalação desse totem. Diminuiu a violência. Pessoas que praticavam coisas ilícitas não frequentam mais o local. A sensação é de segurança total. Já vimos a Guarda agindo com rapidez, e isso tranquiliza quem trabalha e quem visita”, afirmou.

O comandante da GMA, subinspetor de 2ª Classe Ricardo Silva, ressaltou que os investimentos em tecnologia têm sido fundamentais para aprimorar as ações da corporação. “A tecnologia nos permite enxergar e direcionar melhor as ações. As câmeras e os totens têm sido essenciais para o sucesso das operações. Através deles, conseguimos identificar deslocamentos de suspeitos e efetuar prisões em tempo recorde. Em um caso recente, conseguimos prender, em menos de 20 minutos, indivíduos que haviam furtado grades na avenida Tancredo Neves. Tivemos também a prisão dos agressores de uma idosa, além da recuperação de mais de 30 veículos com o apoio do cercamento eletrônico”, reforçou.

Os turistas também percebem a diferença. Curtindo as férias pela segunda vez em Aracaju, o casal Sandra e Nicola Anilo, de Jundiaí (SP), destacou a tranquilidade da capital. “A gente vê bastante presença policial pela orla. Aracaju é uma cidade que conseguimos aproveitar com calma e segurança”, disse Nicola. Sandra complementou: “Viajamos há mais de 20 anos pelo Nordeste e nunca tivemos problema. Aracaju é linda, acolhedora e segura. Sempre voltamos com vontade de ficar mais”.

Para André David, o reconhecimento do trabalho realizado na área da segurança é um fator determinante para manter o empenho na melhoria contínua e no fortalecimento das ações em benefício da população. “Estamos em constante evolução. As demandas da população mudam e precisamos acompanhar esse ritmo. Não podemos nos acomodar nem achar que tudo já foi resolvido, porque ainda há muito a fazer. O mais importante é que o aracajuano hoje se sente mais seguro, confia na Guarda Municipal e, principalmente, busca a instituição quando precisa de ajuda. Antes, as pessoas procuravam apenas a Polícia Militar ou a Civil. Hoje, a Guarda é procurada com o mesmo nível de confiança e protagonismo. Isso mostra o quanto avançamos, e é motivo de muita satisfação para todos nós”, pontuou.

Atuação em áreas críticas

Com ações estratégicas, a GMA vem mudando a realidade de áreas consideradas críticas, recuperando espaços públicos e fortalecendo a sensação de segurança entre os moradores. O comandante Ricardo Silva destacou os resultados dessas iniciativas. “Várias praças que antes estavam tomadas pelo crime, como algumas na Farolândia, onde o cidadão de bem, jovens, adolescentes e crianças não iam, hoje estão sendo frequentadas novamente pela população. Por meio das ações intensas do programa Praça Segura, conseguimos mudar essa realidade”, explicou.

“O mesmo aconteceu na região do conjunto Beira Mar, e também no Bairro Santa Maria, na Praça Céu, entre outras. Nessas áreas, a população voltou a se sentir confortável e segura. Também realizamos muitas ações na Zona Oeste, especialmente nos bairros América e São Conrado, onde as praças eram motivo de reclamação por causa do tráfico. Agimos com firmeza, conseguimos debelar esses crimes e hoje as famílias voltaram a ocupar esses espaços. É importante destacar que essas ações são constantes, não esporádicas. Estamos presentes nessas áreas toda semana”, concluiu o comandante.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA