Aracaju registra queda de 70% na taxa de homicídio em oito anos

A taxa de homicídios em Aracaju caiu 70,57% em oito anos, conforme aponta levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim), com dados validados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O resultado foi obtido através de uma comparação entre a taxa de homicídios por 100 mil habitantes registrada no período entre janeiro a setembro de 2016 – ano em que houve alta nos índices de violência em todo o estado – com o mesmo período de 2024. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) tem projetos para diminuir as taxas, e Aracaju já atende a critérios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece taxas de no máximo 20 a 30 homicídios por 100 mil habitantes.

Conforme o mapeamento, entre os meses de janeiro a setembro de 2016, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes foi de 48,63. Já no período que compreende os nove primeiros meses de 2024 a taxa de homicídios foi de 14.31.

Já em comparativo feito apenas entre janeiro e setembro de 2023 e 2024, a queda foi de 11,99%, o que representa a continuidade da tendência de queda na taxa de homicídios por 100 mil habitantes na capital sergipana. O período de janeiro a setembro do ano passado foi encerrado com uma taxa de 16.26, ante os 14.31 do mesmo período de 2024.

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, é importante destacar que a queda da taxa de homicídios acontece mesmo diante do aumento da população aracajuana. “É uma situação que precisamos evidenciar, pois, embora a população cresça a cada ano, os indicadores de crimes têm diminuído na nossa capital”, avaliou.

João Eloy de Menezes evidenciou ainda que o resultado é fruto do trabalho integrado das forças de segurança pública de Sergipe. “Para alcançarmos esses resultados, temos a somação de esforços dos nossos servidores das polícias Civil, Militar e Científica atuando diariamente na prevenção, repressão e elucidação de casos”, complementou.

O secretário destacou ainda que a redução das taxas está em conformidade com as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo MJSP junto aos estados. “O MJSP tem projetos voltados à redução das taxas de crimes violentos até 2030, e nós já temos alcançado baixos índices já há algum tempo na nossa capital”, ressaltou.

Além da conformidade com as ações implementadas pelo MJSP, João Eloy evidenciou ainda o comprometimento com a segurança da população, o que levou Aracaju a taxas de homicídio menores do que as recomendadas pela ONU. “Temos que ir além de números, claro. Mas, são indicadores que precisamos considerar, e estamos no caminho certo para continuar diminuindo os homicídios não só em Aracaju, mas também em todo o estado. Nosso trabalho já reduziu as taxas para patamares recomendados pela própria ONU”, finalizou o secretário da segurança pública.

Fonte SSP