ARACAJU (SE) E CAMPINA GRANDE (PB) RECEBEM JORNADA NACIONAL DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA, NESTA TERÇA-FEIRA

Duas cidades localizadas no Nordeste brasileiro recebem a Jornada Nacional de Inovação da Indústria nesta terça-feira (21). Uma delas é Campina Grande. No município paraibano, haverá apresentação de inovações tecnológicas com identidade regional. A ideia também é promover diálogos e experiências que sirvam de inspiração para que seja criada uma rede de inovação em todo o país.

O evento será realizado a partir das 8h, no SENAI Prata, em Campina Grande. O local está situado na Rua Nilo Peçanha, 335, bairro Prata. A programação terá um formato dinâmico, com debates, paineis interativos, networking qualificado e workshops práticos. A agenda é voltada para lideranças empresariais, gestores públicos, empreendedores e atores estratégicos do ecossistema local de inovação.

A coordenadora de Inovação SENAI-PB, Fabiana Medeiros, explica que o evento tem um viés estratégico e formativo, que promove integração entre o setor produtivo, a sociedade e a comunidade acadêmica. Para ela, a iniciativa vai contribuir ainda mais para a evolução econômica do estado.

“Nós temos grandes potencialidades, arranjos produtivos locais dentro do nosso estado, onde a gente pode estar atuando e levando soluções inovadoras para essas empresas”, destaca Fabiana, que acredita que haverá uma evolução nesses setores a partir dos resultados do evento.

“A expectativa após o evento é trazer grandes negócios para a indústria paraibana. Além dos grandes negócios, o propósito é conectar os atores do ecossistema de inovação para saber as ansiedades que têm dentro do setor produtivo, para que a gente consiga fazer essa conexão com soluções inovadoras dentro do ecossistema de inovação”, acrescenta.

A jornada é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo do movimento é percorrer o país a fim de mapear desafios, revelar soluções e impulsionar conexões em torno da transição ecológica e digital.

As inscrições para o evento em Campina Grande pode ser feitas clicando aqui

Jornada Nacional de Inovação da Indústria em Aracaju (SE)

A outra cidade que vai receber a Jornada nesta terça-feira (21) é Aracaju. Na capital sergipana, o encontro será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, no bairro Capucho.

A programação inclui debates, cases locais e workshops práticos. O evento, que será voltado para empresas de todos os portes dos ecossistemas da região, será realizado de 7h30 às 16h.

Entre os destaques da agenda estão paineis com a temática “Desafio da transição ecológica de Sergipe”, além de workshops sobre Acesso a Recursos Financeiros para Inovar; Gestão da Inovação; e Registro de Marca.

As inscrições para o evento em Aracaju pode ser feitas clicando aqui

Congresso Nacional de Inovação

A Jornada Nacional de Inovação da Indústria começou em julho de 2025 e percorre municípios brasileiros com o intuito de identificar as melhores práticas voltadas para soluções tecnológicas e sustentáveis. Ao todo, serão 27 encontros estaduais e cinco regionais.

Trata-se de um movimento itinerante, que busca promover diálogos qualificados acerca de soluções e desafios para o cenário de inovação tecnológica no Brasil por meio da escuta ativa. Entre os participantes estão pesquisadores, representantes de deep techs, indústrias, entidades governamentais e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

Os resultados serão apresentados no 11º Congresso Nacional de Inovação, em março de 2026, em São Paulo. A agenda completa dos eventos pode ser conferida no site oficial da mobilização.

Confira as programações completas para os dois eventos

Campina Grande (PB)

8h30:Credenciamento e abertura

9h30: Painel moderado: Desafio da Transição Ecológica na Paraíba

10h45: Painel moderado: Desafio da Transformação Digital na Paraíba

14h: 1ª Turma – Workshop sobre Acesso ao Fomento à Inovação

14h: 2ª Turma – Workshop sobre Gestão da Inovação

Aracaju (SE)

07h30: Credenciamento & Networking. Conexões estratégicas

08h00: Abertura Institucional / Apresentação Jornada

08h30: Apresentação jornada

08:40: APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ELI GRANDE ARACAJU

08h50: Painel moderado: Desafio da transição ecológico de Sergipe

10h:Lançamento e apresentação da agenda de Inovação do Estado – SEPLAN/Governo do Estado

10h50: Painel moderado: Desafio da transformação digital de Sergipe

11:50: PAINEL ELI SUMMIT ECOSSISTEMA

13:0h – 14h00: Almoço

14h: 1ª Turma: Workshop sobre Acesso a Recursos Financeiros para Inovar

14h: 2ª Turma: Workshop sobre Gestão da Inovação

14h: 3ª Turma: Workshop sobre Registo de Marca

Fonte: Brasil 61 – Imagem: Reprodução / CNI