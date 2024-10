ARACAJU TEM MENOR NÚMERO DE HOMICÍDIOS DESDE 2003, APONTA LEVANTAMENTO DA CEACRIM DA SSP

Levantamento da CEACrim da SSP atesta efetividade da atuação integrada entre as polícias no combate à criminalidade na capital sergipana

Como resultado do trabalho integrado de enfrentamento à criminalidade desenvolvido pelas polícias Civil, Militar e Científica, Aracaju tem o menor número de homicídios desde o início da série histórica que teve início em 2003. Entre o período de janeiro a setembro dos anos de 2003 e 2024, houve queda de 34,3% nos casos de homicídios na capital sergipana, conforme levantamento elaborado pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim).

Conforme o mapeamento feito pela CEACrim, enquanto que nos nove primeiros meses de 2003 ocorreram 137 homicídios na capital sergipana, 20 anos depois – de janeiro a setembro de 2024 – aconteceram 90 homicídios. Além da redução percentual de 34,3%, a retração na incidência de homicídios em Aracaju indica que, pelo menos, 47 vidas foram preservadas.

Comparativo 2023 e 2024

Quando o recorte é feito considerando os nove primeiros meses de 2023 e 2024, a CEACrim identificou que houve diminuição de 8,2% na incidência de homicídios em Aracaju. Nos nove primeiros meses do ano passado ocorreram 98 homicídios ante os 90 casos registrados entre janeiro e setembro de 2024.

Redução em setembro

O mapeamento feito pela CEACrim identificou ainda queda de 54,54% na incidência de homicídios em comparativo entre os meses de setembro de 2003 e de 2024. Enquanto que no nono mês do ano de 2003 ocorreram 11 homicídios em Aracaju, no mês de setembro de 2024 aconteceram cinco casos.

No comparativo entre os meses de setembro de 2023 e 2024, embora os números tenham se mantido estáveis – foram registrados seis casos no ano passado e cinco, neste ano – o mapeamento da CEACrim identificou que há tendência de queda nos homicídios na capital sergipana para os próximos meses, conforme aponta série histórica.

Avaliação

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, a redução histórica é reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança pública em Aracaju. “São números muito positivos e que demonstram a efetividade da atuação das polícias Civil, Militar e Científica”, ressaltou.

“É preciso destacar que a reestruturação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, com equipes de local de crime atuando 24h, junto ao trabalho preventivo e repressivo da Polícia Militar, aliado ao reforço da Polícia Científica com perícias que elucidam os casos, tem sido essencial para esse resultado que é tão positivo para a população da capital sergipana”, finalizou João Eloy de Menezes.

