Arma antiaérea é apreendida com um homem de 44 anos em Pedrinhas

Uma arma antiaérea foi apreendida neste sábado (29) por policiais do Batalhão de Policiamento de Ações Táticas do Interior (BPATI) e o Grupamento Tático com Motos (Getam), no município de Pedrinhas.

De acordo com a polícia, a arma modelo Madsen.60, é bastante utilizada em guerras. Ainda durante a ação dos militares também foram apreendidos de uma metralhadora calibre 7.62 e uma garrucha calibre 22, além de mais de três quilos de crack. Todo o material ilícito foi encontrado na casa de um homem de 44 anos, localizada no Povoado Mutumbo.

Os militares chegaram até o suspeito depois de receberem informações detalhadas sobre uma entrega de drogas em Pedrinhas. As equipes do CPME e do Getam iniciaram as buscas pelo veículo denunciado ainda na capital e, com o apoio do BPati, chegaram até o infrator minutos depois que ele recebeu a entrega de crack.

Ao tentar fugir da abordagem, o suspeito deixou cair um tablete de crack na entrada da sua residência. Após revista minuciosa no terreno, a Polícia Militar encontrou mais dois tabletes da droga, que estava enterrada, assim como a metralhadora Madsen com 33 munições, arma comumente utilizada por quadrilhas que praticam assaltos a bancos.

Com informações e foto da PM