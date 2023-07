Arraiá do Povo encerra sem registros de crimes graves em 31 dias de festa

O Arraiá do Povo chega neste sábado, dia 1º, ao seu último dia e com uma avaliação positiva das forças de segurança pública de todo o mês de junho. Depois de alguns ajustes feitos no espaço da festa, principalmente no controle de acesso dos forrozeiros, o planejamento operacional montado para o evento trouxe tranquilidade a sergipanos e turistas que estiveram no evento nos últimos 31 dias, sem registros de crimes violentos.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, acompanha pessoalmente o último dia de festa e avalia o trabalho das forças de segurança pública durante todo o mês de junho no Arraiá do Povo. “Foi um evento muito bonito, com muita energia dos que estiveram por aqui, e ficamos felizes em perceber que todo o planejamento montado permitiu que não tivéssemos qualquer registro de crimes violentos no espaço da festa e, também, na área periférica”, avaliou.

O Comando da Polícia Militar reforçou que, segundo os relatórios apresentados pelo Comando do Policiamento da Capital e Batalhão de Turismo, os casos com mais registros foram furtos de documentos e aparelhos celulares. “Infelizmente nesses eventos há furtos de aparelhos e documentos por conta da lotação do espaço, mas não tivemos casos que apresentassem problemas com violência. O trabalho integrado e estratégico da Secretaria da Segurança Pública e de suas forças vinculadas garantiram o sucesso da festa”, explicou.

Por dia, foram mais de 150 servidores da Segurança Pública, entre policiais civis e militares e bombeiros militares, todas as noites atuando dentro do espaço do Arraiá do Povo e, principalmente, na parte periférica. Houve a atuação de unidades especializadas, como o Grupamento Tático Aéreo (GTA), Regimento de Cavalaria da PM, Grupamento Tático de Motos, Batalhão de Trânsito e Delegacia de Turismo.

O evento também contou com 16 câmeras espalhadas em pontos estratégicos que monitoraram mais de 150 mil pessoas nos dias do Arraiá do Povo. As imagens são monitoradas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e, também, pela Delegacia de Turismo.

Foto: Jorge Henrique