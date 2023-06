ASPRA/SE oficia comandante-geral solicitando melhores condições para a corregedoria

Na manhã desta sexta-feira, dia 02. a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do advogado da área criminal Márlio Damasceno, oficiou o Comandante-Geral da PMSE, Coronel Ribeiro, solicitando melhores condições para a Corregedoria da corporação, tendo no expediente encaminhado, relatado os problemas encontrados, quando fora presencialmente ao órgão, acompanhando um associado da entidade.

* Salinhas extremamente apertadas parecendo um biongo e sem privacidade para colheita dos depoimentos nos procedimentos, visto que os locais não são fechados, inexistindo portas, além de existirem meias-paredes nas laterais, dando para quem está em uma das salinhas, ouvir perfeitamente o que outra pessoa está falando na outra, atrapalhando por demais as oitivas.

* Não existe wi-fi para que os advogados possam acessar a internet e pesquisar algum dado para o procedimento, como por exemplo o que ocorreu com este causídico, que precisava adentar no site do TJSE para baixar alguns documentos de um processo, ressaltando que no local, infelizmente, o sinal de internet móvel não consegue pegar, independente da operadora.

* Computadores obsoletos e lentos, que prejudicam sensivelmente o trabalho, não só dos policiais militares que lá trabalham, mas também os que comparecem ao citado órgão.

* Diversas tomadas elétricas com problemas, inclusive algumas em curto.

* Mobiliário bem usado e falta de cadeiras.

* Portas com os trincos quebrados.

Com o ofício encaminhado a assessoria jurídica da ASPRA/SE espera que providências sejam adotadas no sentido dar uma melhor condição à Corregedoria da PMSE, aos advogados que lá vão exercer seu trabalho e a população em geral.

Matéria do blog Espaço Militar