ASPRA/SE rebate a nota emitida pelo SINPOL sobre a PM/SE

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) vêm rebater a nota emitida pelo SINPOL/SE (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe), que afirmou que a conduta da Polícia Militar para com policiais civis no interior foi arbitrária, conforme link a seguir: https://www.faxaju.com.br/policia/sindicato-dos-policiais-civis-de-sergipe-denuncia-conduta-arbitraria-da-policia-militar-no-interior-do-estado/

Lamentavelmente querem imputar aos policiais militares uma atitude arbitrária, fato que não é realidade, pois agiram por determinação da Delegacia Geral da Polícia Civil, simplesmente cumprindo a ordem emanada.

Importante salientar que os policiais civis em momento algum foram algemados ou transportados nas viaturas da PMSE, e sim, foram acompanhados à sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, conforme determinado, não sendo algemados, o deslocamento foi feito no carro em que os policiais civis estavam, o qual era locado e a entidade responsável pela locação desconhecida, tendo sendo somente entregue aos policiais militares os armamentos que estavam e que eram pertencentes à SSP/SE, permanecendo alguns dos policiais civis com suas armas pessoais.

Portanto, em momento algum os policiais militares agiram de forma arbitrária como tenta passar o SINPOL/SE, pois os mesmos estavam tão somente cumprindo a ordem emanada da Superintendência da Polícia Civil, o que foi cumprido, sem qualquer exacerbação.

Agora tentar imputar uma conduta irregular aos policiais militares que meramente cumpriram o que lhes fora determinado pela Delegacia Geral da Polícia Civil, não será aceito e nos manteremos atentos para colocar a realidade dos fatos, até porque, se os policiais militares não cumprissem a tal determinação que fora passada, certamente estariam respondendo por prevaricação.

ESPERA-SE QUE A SSP/ SE POSSA EMITIR UMA NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O FATO, PARA QUE NÃO PAIRE DÚVIDAS ACERCA DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NA OCORRÊNCIA, QUE MERAMENTE CUMPRIRAM A ORDEM EMANADA.

O blog Espaço Militar está à disposição dos policiais militares que quiserem se manifestar acerca do fato, garantindo este blog o total sigilo da fonte, como sempre o fez, para que não venham sofrer represálias.

Blog Espaço Militar e ASPRA/SE