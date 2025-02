Assessoria jurídica da ASPPRA obtém vitória para associado lotado no Getam em sindicância

Nesta quarta-feira, dia 05, a assessoria jurídica da área criminal da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do advogado Márlio Damasceno, obteve vitória para associado da entidade, soldado S.Júnior, lotado no Getam, revertendo o procedimento contra a suposta vítima, um sargento do Besp, mostrando que este tentou interferir numa ocorrência da guarnição do Getam, tendo feito uma denúncia infundada perante a Corregedoria da PMSE.

O advogado Márlio Damasceno, juntamente com seu cliente, carreou várias provas contundentes de que a guarnição do Getam agiu de acordo com a lei, com vídeos e depoimentos esclarecedores, que culminou com a conclusão de que o associado da ASPRA/SE não cometeu crime nem transgressão disciplinar, diferentemente da vítima que teria usado indevidamente da sua prerrogativa militar em relação ao policial militar, incorrendo esta, em transgressão disciplinar.

Matéria do blog Espaço Militar