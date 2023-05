Assessoria jurídica da ASPRA/SE consegue mais uma vitória para associado

Na manhã desta quarta-feira, dia 24, a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do advogado da área criminal Márlio Damasceno, obteve mais uma vitória para associado da entidade, desta feita para o Sargento RR Nevton de Oliveira Socorro.

O militar tinha sido denunciado pela suposta prática delitógena constante do artigo 259 do Código Penal Militar, parágrafo único do Código Penal Militar, sob a alegação de que teria danificado o patrimônio público do HPM, durante a homologação de um atestado médico.

O advogado Márlio Damasceno, que pegou o processo já na fase final da instrução, juntou documentos com o objetivo de demonstrar que o militar, que estava em tratamento da sua saúde mental, teria tido um surto, após seu atestado médico ter sido recusado, o que levou a praticar o ato que gerou o processo que estava em julgamento.

Durante a sessão de julgamento, a defesa mostrou a negligência da corporação no sentido de acolher o militar que passar por problemas de saúde mental, só se preocupando em punir e nunca acolher, como deveria ter ocorrido, e ao final, mostrou requereu a extinção da punibilidade pela prescrição, o que foi acolhido pelo Conselho Permanente de Justiça Militar.

Mais uma vez a assessoria jurídica da ASPRA/SE atuando em prol do associado, que agradeceu a atuação firme e contundente do advogado Márlio Damasceno em sua defesa.

Matéria do blog Espaço Militar