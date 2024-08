Assessoria jurídica da ASPRA/SE oficia comandante da PM/SE

Na manhã desta quinta-feira, dia 29, a assessoria jurídica da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do advogado Márlio Damasceno, oficiou o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Coronel Ribeiro, solicitando a construção de muros na sede do 10ª Batalhão, sediado em Nossa Senhora das Dores, visando a segurança interna da citada unidade, o que é um anseio antigo de oficiais e praças que lá labutam diariamente.

O 10º Batalhão não possui muros principalmente na frente e no fundo, estando vulnerável a invasão de qualquer pessoa, tanto que já ocorreu um caso há tempos passados, onde um homem invadiu a unidade pela frente, tendo um policial militar tido que atirar para cessar a invasão, face o invasor não atender as ordens de parada do militar, mostrando assim a vulnerabilidade do local, que é uma chácara, adaptada para servir de sede do 10º Batalhão, não possuindo muros para garantir a segurança da unidade, principalmente à noite, com a falta de luz natural.

No ofício a assessoria jurídica da ASPRA/SE reconhece o esforço do Comando da PMSE em dar melhores condições de trabalho aos militares sergipanos, com reforma de unidades tanto na capital quanto no interior, solicitando que também ocorra no 10º Batalhão adequações para uma melhor segurança para unidade.

