Associação dos Delegados de Polícia emite nota em apoio ao Governo

A ADEPOL SERGIPE, representando os Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, vem a público manifestar seu apoio ao Governo do Estado, reafirmando sua confiança no compromisso assumido em relação à valorização de nossa categoria.

Reconhecemos os esforços da gestão estadual no sentido de fortalecer as instituições de segurança pública, imprescindíveis para a manutenção da ordem, proteção dos cidadãos e combate à criminalidade. A valorização dos Delegados de Polícia, enquanto líderes no processo investigativo e na garantia da Justiça, por previsão da Constituição da República, é uma peça-chave para o êxito desse trabalho. Sobretudo, por ser a classe elevada a dizer o direito na sua análise técnico-jurídica frente ao fato concreto a este apresentado, sempre pautado em ser um garantidor dos direitos e garantias fundamentais, cumprindo a sua expressa missão constitucional.

Sabedor desse importante papel no Estado democrático de Direito, o Governo do Estado, na pessoa do Governador Fábio Mitidieri, vem mantendo o diálogo aberto com a categoria, já iniciando, desde o ano de 2024, o cumprimento de parte do acordo celebrado com os Delegados de Polícia, no que se refere ao reconhecimento salarial e aos critérios mais justos para a promoção na carreira.

Em sendo assim, reafirmamos nossa confiança na palavra do Chefe do Executivo, não nos restando dúvidas de que todos os pontos da pauta outrora debatida serão cumpridos, em razão do compromisso com a segurança e o bem-estar da população.

Em tempo, reiteramos nossa disposição em colaborar com o Governo do Estado, o Secretário de Segurança Pública e o Delegado Geral para a construção de uma segurança pública cada vez mais eficiente, justa e alinhada às necessidades da sociedade.

Juntos, avançaremos em prol de um Estado ainda mais tranquilo e próspero, conforme números apontados pelo Ministério da Justiça que reconhece Sergipe como o Estado mais seguro do Nordeste.

Associação dos Delegados de Polícia