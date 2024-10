ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DE SERGIPE EMITE NOTA DE REPÚDIO AO POSICIONAMENTO DA OAB/SE

A Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise) manifesta seu repúdio à nota emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), que condenou precipitadamente a ação policial envolvendo o jovem Ithalo dos Santos Nascimento, sem a devida apuração dos fatos.

A Assomise lamenta profundamente a perda de uma vida e se solidariza com a dor dos familiares de Ithalo. No entanto, é essencial reafirmar que os policiais militares envolvidos agiram em conformidade com a situação de risco. Como demonstrado pelas imagens driaas câmeras de segurança e confirmado por relato dos próprios policiais, o jovem te simulado sacar uma arma e avançou em direção aos agentes. Diante da ameaça iminente, um dos policiais reagiu com um disparo, visando resguardar a integridade física da equipe.

A abordagem inicial teve como objetivo averiguar a atitude suspeita do rapaz, pedindo para que este parasse, a fim de entender o que o motivava a olhar fixamente e, em resposta, este simulou o ato de sacar uma arma embaixo da blusa, representando um potencial risco à segurança dos agentes e das pessoas presentes no local.

A Assomise lamenta que uma instituição do peso e responsabilidade da OAB/SE emita um pré-julgamento da ação policial sem uma investigação prévia, colocando em questão a atuação dos profissionais de segurança pública que, em uma situação de risco, precisam tomar decisões imediatas para garantir a segurança de todos.

Por fim, reforçamos que o compromisso da Assomise é com a justiça e a segurança da sociedade sergipana. Reafirmamos a importância de aguardar a conclusão das investigações antes de quaisquer posicionamentos que prejulguem a conduta dos policiais, os quais têm o dever de agir em prol da ordem e da segurança pública, mesmo diante de situações adversas e de alto risco.

Coronel PM RR Adriano Reis

Presidente da Assomise

Associação dos Oficiais Militares de Sergipe