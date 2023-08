Ataques à propriedade privada no município de Riachão do Dantas podem ter sido motivados por perseguição política

Um fato lamentável ocorreu na madrugada do sábado, 5, no município de Riachão do Dantas (à 98 km de Aracaju). Um veículo automotor teve sua pintura destruída pelo derramamento de um produto químico através de um ataque de vandalismo que, por pouco, não resultou em uma tragédia.

O ato ocorreu na residência de Ivan Souza, conhecido como Ivan de Otaviano, um ativista político do município, mas que não possui histórico de agressividade, sendo um cidadão comum que se manifesta sobre política nas redes sociais que reúnem riachãoenses.

“Eu tenho uma suspeita: isso foi um ato politiqueiro, uma forma de me intimidar e me calar”, lamentou Ivan em suas redes sociais após identificar o ocorrido com seu veículo durante a madrugada. E a suspeita da vítima está no fato de na sexta-feira, 4, ele ter compartilhado um áudio em que o radialista Narcizo Machado, da Fan FM, tece fortes críticas a um parlamentar do município por este ter enviado um assessor para diversas viagens pelo país com tudo pago pela Câmara Municipal de Riachão do Dantas.

Após ter prestado queixa na Delegacia de Polícia, Ivan Souza agora aguarda o início das investigações e torce por um desfecho rápido e que aponte o culpado do ato de vandalismo e o possível mandante do crime. “Eu espero que as autoridades competentes investiguem esse caso e punam os responsáveis por esse atentado. Eu também espero que a justiça seja feita e que eu seja ressarcido pelo prejuízo material e moral que eu sofri”, exclamou a vítima.

Foto arquivo pessoal