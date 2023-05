Audiência pública sobre valorização dos artistas sergipanos na Alese

No próximo dia 29 de maio, a partir das 9h da manhã, a Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, irá realizar uma audiência pública com o tema “Valorização do Artista Sergipano”. O requerimento, de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), foi aprovado pela Comissão nesta semana.

Segundo o deputado Georgeo, o objetivo é debater e valorizar o trabalho dos artistas locais e fazedores de cultura. “A ideia é que a gente escute a comunidade cultural, contando com a participação de artistas que possam contribuir com essa discussão”, afirmou.

“É hora da Assembleia atuar para que os artistas locais tenham reconhecimento. E nada melhor do que trazer os agentes envolvidos para esse diálogo, no sentido de encontrar soluções que fortaleçam a nossa cultura. Essa audiência certamente será uma grande oportunidade para isso”, completou.

Essa é uma luta que vem sendo encabeçada pelo deputado Georgeo. Este ano, o parlamentar apresentou um projeto de lei para instituir um percentual mínimo de recursos destinados à contratação de bandas e cantores sergipanos nas festas realizadas pelo Governo do Estado.

“Caso seja aprovada a Lei, deverão ser destinados no mínimo 30% dos recursos com esse objetivo, tanto nas festas promovidas pelo Poder Executivo como também naquelas que recebam apoio ou patrocínio do Estado”, explicou o deputado.

A matéria aguarda tramitação na Casa. Para Georgeo, é essencial criar instrumentos como esse para que o espaço do artista sergipano seja garantido nos eventos promovidos pelo Poder Executivo. “É apenas uma medida pequena diante de todo apoio que eles precisam”, assegurou.