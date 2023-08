Bandidos tentam seqüestrar dono de mercearia, fogem com duas motos e abandoam em Pacatuba  

Bandidos tocaram o terror na noite desta sexta-feira (11) durante uma tentativa de assalto a um mercadinho localizado no Povoado Santana dos Fraudes, no município de Pacatuba.

A ação dos marginais aconteceu por volta das 20:30h, quando eles tentaram seqüestrar o comerciante, proprietário do estabelecimento e que no momento estava no andar de cima da casa, tentando se proteger.

Um vídeo mostra o momento em que os bandidos tentam arrombar da porta do mercado desferindo vários chutes. Ainda durante a ação, eles efetuaram diversos disparos para o alto, tentando amedrontar as vitimas.

Parentas contam que os bandidos ainda tentaram arrastar o irmão do proprietário do estabelecimento, mas acabaram desistindo, levando duas motocicletas da vitimas.

Após a ação, os marginais abandonaram as motos e fugiram tomando rumo ignorado.

Apesar da ação com muita violência, ninguém ficou ferido

Quem tiver alguma informação sobre o caso pode ligar para o disque denuncia através do 181.

Com informações e foto de Sandoval Noticias