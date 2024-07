Bareta Filho lança pré-candidatura a vereador de Aracaju em evento

Na última sexta-feira, 12 de julho, Bareta Filho oficializou sua pré-candidatura a vereador de Aracaju em um evento realizado na Associação de Moradores do Sol Nascente. Filiado ao PRD, o jovem comunicador, que carrega o renomado sobrenome Bareta, busca trazer uma nova perspectiva para a política municipal.

O evento foi marcado por discursos empolgantes e a presença de moradores locais que apoiam a pré candidatura de Bareta Filho. Ele enfatizou sua intenção de promover uma “oxigenação política” na Câmara Municipal, destacando a necessidade de renovação e integridade no cenário político aracajuano.

Com uma trajetória influenciada pela conduta ilibada de sua família, Bareta Filho pretende trazer sua experiência como comunicador para a política, visando fortalecer a representatividade e o diálogo entre os cidadãos e o poder público. “Minha candidatura é um chamado para uma política mais transparente, onde a voz do povo seja ouvida e respeitada,” afirmou Bareta Filho.

O lançamento da pré-candidatura de Bareta Filho recebeu apoio de diversas lideranças comunitárias e políticos locais, que destacaram a importância de renovar a Câmara Municipal com pessoas comprometidas com o bem-estar da população. “Bareta Filho representa a juventude e a integridade que nossa cidade precisa,” comentou um dos apoiadores presentes no evento.

A campanha de Bareta Filho promete focar em temas cruciais para a comunidade aracajuana, como segurança, educação e saúde. Ele também pretende trabalhar para fortalecer os laços comunitários e desenvolver projetos que beneficiem diretamente os bairros mais necessitados de Aracaju.

A pré-candidatura de Bareta Filho já está ganhando força nas redes sociais, onde ele compartilha suas ideias e interage com os eleitores. “Estamos apenas começando. Acredito no potencial de Aracaju e sei que juntos podemos construir um futuro melhor,” concluiu Bareta Filho.

Fonte Imprensa24h