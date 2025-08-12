BARREIRA SANITÁRIA DA EMDAGRO IMPEDE ENTRADA DE AVES IRREGULARES NO ESTADO E DEVOLVE 2 CARGAS DE PINTOS VIVOS

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) apreendeu na madrugada desta terça-feira (12), duas cargas de aves durante ação no posto de fiscalização localizado no município de Propriá, na divisa com Alagoas.

As cargas compostas por pintos de um dia de nascidos, haviam saído do Estado de Pernambuco e tinham como destino diferentes municípios sergipanos. Durante a inspeção, foi constatado que os estabelecimentos receptores não possuíam cadastro na Emdagro como ‘Estabelecimento de Animal Vivo’, requisito obrigatório para a entrada desse tipo de carga no estado.

Diante da irregularidade, cada uma das cargas foi autuada, advertida, multada e impedida de entrar em Sergipe, sendo obrigadas a retornar ao estado de origem, mesmo apresentando toda a documentação sanitária regular. Uma das cargas era transportada em um veículo utilitário de pequeno porte e a outra em um caminhão.

O procedimento está respaldado pelo Decreto Estadual nº 358, de 24 de julho de 2023, que, em seu artigo 2º, estabelece medidas de monitoramento e ações preventivas contra a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) — doença já detectada em aves silvestres marinhas no país, visando evitar sua disseminação em criações de subsistência e na avicultura industrial de Sergipe.

A diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, reforçou a importância da ação. “A atuação da Emdagro nas divisas é para proteger a sanidade avícola de Sergipe de ameaças vindas de outros estados. Trabalhamos para preservar o plantel avícola sergipano e já desenvolvemos um trabalho educativo junto aos estabelecimentos que ainda não estão cadastrados, orientando para que regularizem sua situação e ao adquirirem cargas de pintos vivos que sejam apenas e fornecedores devidamente registrados no órgão de defesa”, afirmou.

Os proprietários de estabelecimentos que desejem se cadastrar como Estabelecimentos de Animais Vivos deverão procurar Emdagro. Para mais informações poderão entrar em contato com o setor de defesa animal do órgão pelo telefone 79 3234-2624. ou pelo Whatsapp 79 99982-3828.

Foto: Ascom/ Sead