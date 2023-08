BPChoque apreende quase 4 quilos de maconha no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão

Nesta terça-feira, dia 08, por volta das 14 horas, policiais militares do Batalhão de Choque realizavam patrulhamento no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão, quando perceberam que um indivíduo, ao avistar a presença da guarnição, jogou no chão um bornal preto e correu, empreendendo fuga, tendo os policiais realizado diligências na região, porém o suspeito não foi localizado.

Ao averiguar o que continha na mochila, foram encontrados 3 quilos e 825 gramas de maconha, 1 balança de precisão e material usado para embalagem de drogas.

O material apreendido foi encaminhado ao DENARC para as providências cabíveis.

A Polícia Militar de Sergipe, através do seu Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Choque continua trabalhando diuturnamente realizando um excelente trabalho em prol da sociedade e da ordem pública.

Matéria do blog Espaço Militar