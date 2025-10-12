Batalhão de Choque prende homem e apreende mais de 35 kg de maconha no Rosa Elze, em São Cristóvão

Neste sábado, dia 11, por volta das 13 horas, policiais militares do Batalhão de Choque realizavam patrulhamento tático no loteamento Jardim Universitário, bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, quando avistaram um veículo Chevrolet Onix, cor prata, que realizou uma manobra brusca ao entrar em uma via transversal, despertando suspeita na equipe policial.

Então os militares efetuaram a abordagem do veículo, encontrando em seu interior 02 tabletes de maconha, tendo o suspeito informado posteriormente, que armazenava mais drogas no interior da sua residência, também no município de São Cristóvão, e que a droga estaria em cima da cama, em uma sacola preta e que também existia mais drogas em um sítio que costumava utilizar no povoado São João, nas proximidades do Fórum de São Cristóvão.

Nos locais informados, além de dentro do veículo, os policiais apreenderam mais de 35 quilos de maconha que foram apreendidos e juntamente com o homem preso por tráfico de drogas, foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: blog Espaço Militar