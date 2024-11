BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA DE SERGIPE REALIZARÁ OPERAÇÃO “PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA” NAS ESTRADAS

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) da Polícia Militar de Sergipe dará início à Operação “Proclamação da República” a partir de quinta-feira,14, às 16h, estendendo-se até a meia-noite de segunda-feira, 17. A operação visa reforçar a presença policial e garantir maior segurança nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado, em cumprimento às diretrizes do Comando-Geral da PMSE.

A ação tem como principais objetivos inibir crimes e reduzir o número de acidentes nas estradas. No mesmo período do ano passado, foram registrados quatro acidentes nas rodovias estaduais, resultando em sete feridos e uma morte. Este ano, o BPRv reforçará o policiamento, especialmente devido ao aumento no consumo de álcool durante o feriado, prática que eleva o risco de sinistros. Em 2023, sete pessoas foram autuadas pela Lei Seca.

“O nosso objetivo é diminuir o número de sinistros, proporcionando tranquilidade aos condutores e permitindo que aqueles que buscam descanso no feriado possam viajar com segurança e sem transtornos”, afirmou o Tenente-Coronel Silveira, comandante do BPRv.

O BPRv disponibiliza o número 190 para que os cidadãos possam relatar irregularidades observadas ao longo das rodovias estaduais, contribuindo para uma operação mais segura e efetiva para todos os usuários.

