Batalhão de Radopatrulha prende homem por tráfico de drogas no bairro Olaria

Nesta sexta-feira, dia 24, por volta das 17h30, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha estavam realizando patrulhamento tático, quando receberam denúncia de que em um lava-jato no bairro Olaria, estaria havendo comercialização de drogas

Imediatamente os militares se deslocaram até o local informado, procedendo a abordagem de um suspeito, o qual tentou se desfazer de um celular, apresentando nervosismo.

Durante as buscas foram encontrados dentro de um aspirador de pó, diversos materiais utilizados para o tráfico, além de entorpecentes e balança de precisão.

O infrator, que já possui passagem por tráfico de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências pertinentes ao caso.

Matéria do blog Espaço Militar