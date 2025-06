Bebê de um ano morre após ser atingida por disparo de arma de fogo em uma rua, em Areia Branca

Uma tentativa de ultrapassagem em uma rua paralela à BR-235, no município de Areia Branca, terminou em um desentendimento que resultou na morte de uma bebê de um ano de vida, nas primeiras horas desta terça-feira (24).

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o suspeito dirigia uma picape e tentou realizar uma ultrapassagem, não conseguiu e perseguiu o carro no qual a vítima estava com a família retornando para casa de uma festa.

Ainda segundo a PM, o suspeito alcançá-los, disparou contra o carro e a criança foi atingida. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM informou ainda que o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Com informações do G1/SE