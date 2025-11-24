Bloqueio de garagens gera 41 acionamentos à SMTT de Aracaju em sete dias

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), divulgou nesta segunda-feira, 24, o relatório semanal de atendimentos do Centro de Controle Operacional (CCO), referente ao período de 16 a 22 de novembro. Ao longo da semana, foram registradas 74 ocorrências relacionadas a sinistros de trânsito, dentro de um total de 416 chamadas recebidas pela central, sendo a maioria composta por estacionamento em garagens particulares. De acordo com o levantamento, foram 58 sinistros registrados, sendo 44 sem vítimas e 14 envolvendo pessoas feridas.

As denúncias de estacionamento irregular se destacaram nas ligações recebidas pelo CCO. Foram 74 registros, sendo 41 casos de veículos estacionados em garagens particulares, comportamento que prejudica o direito de ir e vir dos moradores e pode gerar conflitos e transtornos à mobilidade urbana. Também houve cinco denúncias de veículos estacionados em esquinas e cinco em locais sinalizados com placa de proibido estacionar.

O coordenador do CCO, agente Matos, destaca o impacto desse comportamento no cotidiano da cidade. “Bloquear garagens ou ignorar a sinalização não é apenas um desrespeito à lei, é desconsiderar o direito do próximo de se locomover com segurança. Quando o motorista estaciona onde não deve, ele afeta outras pessoas e contribui para problemas que poderiam ser evitados. O trânsito é um espaço coletivo, e cada atitude faz diferença”, alertou.

Foto ascom SMTT