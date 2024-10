BOMBEIRAS DE SERGIPE CONQUISTAM SEGUNDO LUGAR EM COMPETIÇÃO NACIONAL DE SALVAMENTO NO RIO DE JANEIRO

Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) conquistaram o segundo lugar na competição de salvamento operacional no IX Encontro Nacional de Bombeiras Militares 2024. A equipe que representou Sergipe foi formada pela tenente Joana Andrade, cabo Leilane Cunha, soldado Noemi Santos e soldado Cintia Larissa. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, entre os dias 9 e 11 de outubro, com o objetivo de discutir políticas relacionadas às bombeiras militares.

“Esse pódio é motivo de orgulho e felicidade para todos do CBMSE. Confirma que nossas bombeiras são referência nacional e mostra o grau de evolução técnica do CBMSE. Mostra que estamos no rumo certo, formando e aprimorando excelentes profissionais. Ressalto também a garra, vibração e determinação das nossas bombeiras, que são abnegadas, dedicadas e compromissadas, buscando melhorar cada vez mais nas atividades que desenvolvem. Elas são inspiração para a nossa corporação”, afirmou a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza.

A tenente Joana Andrade falou da importância do evento e do resultado alcançado. “Foi maravilhoso poder participar de um evento que visa a integração de bombeiras militares de todo o Brasil, além de fomentar a discussão sobre pautas que objetivam, principalmente, ratificar a importância da presença e da atuação de mulheres nos corpos de bombeiros militares. A nossa equipe conseguiu o segundo lugar fruto de uma estratégia bem desenvolvida e bastante treinamento. Conseguimos aliar as habilidades e forças de cada uma da equipe. A nossa força, garra e entrosamento foram fundamentais”, disse.

A soldado Noemi Santos ressaltou a importância dos treinamentos e a emoção de levar o nome da instituição. “Vestir a farda do Corpo de Bombeiros de Sergipe é uma honra e representar minha corporação em uma competição nacional é a realização de um grande sonho. Uma corporação com tanta história, composta por militares que são verdadeiras referências para mim. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos aos nossos treinadores dedicados: os subtenentes José Cordeiro e Roberto Bastos, as soldados Nathália Dória e Cintia Larissa. O sentimento é de vitória e vem desde os treinos, nos superando todos os dias”, contou.

Debates

O evento proporcionou debates de diversos temas como “Maternidade e carreira profissional de mulheres militares”, “Fortalecimento da ouvidoria da mulher nas instituições públicas”, “Desafio ético da mulher moderna” e “Qualidade física: conexão física e mental”. “O IX ENBOM foi um evento primoroso e muito importante em diversos aspectos, tanto em relação às palestras quanto no que se refere ao encontro do Comitê Nacional de Bombeiras, que juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) discutiu temas fundamentais como as ações dos Corpos de Bombeiros no enfrentamento da violência contra mulher”, concluiu a coronel Maria.

Por: Ascom/CBMSE