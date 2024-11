BOMBEIROS DE SERGIPE RETORNAM DE MISSÃO NO MATO GROSSO PARA COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Oito integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe retornaram de uma missão na região Centro-Oeste do país para combate a incêndios florestais. Foram 30 dias atuando no Pantanal do estado do Mato Grosso. Na manhã desta segunda-feira (18) eles foram recepcionados pelo comandante-geral da corporação, coronel Fábio Cardoso, no Quartel Central, em Aracaju.

“É com grande satisfação que os recepcionamos e parabenizamos pelo cumprimento com êxito de mais uma missão fora do Estado. Além de prestar auxílio a uma coirmã, eles estão voltando com uma bagagem maior de conhecimento e experiência no combate a incêndios florestais e proteção do meio ambiente, beneficiando e orgulhando a sociedade sergipana. Agora eles vão passar por avaliações na Junta Médica e no Núcleo de Saúde Ocupacional”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso.

Os bombeiros saíram de Sergipe no dia 9 de outubro com destino a Brasília, de onde foram direcionados para o local de atuação, permanecendo de 12 de outubro a 11 de novembro.“Fizemos parte de uma grande operação que envolvia Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, Defesa Civil, IBAMA, ICMBIO e Força Nacional. A área era muito extensa e o deslocamento era feito através de helicóptero”, explicou o tenente Pedro Souza.

O soldado Deiwid Pereira falou sobre a experiência. “Foi muito gratificante a experiência em um clima diferente, vivenciar a cooperação entre vários órgãos para que tudo funcionasse da melhor forma possível. Só tenho a agradecer ao CBMSE e a todos os companheiros que são como uma família e dizer que estamos prontos para qualquer missão”, apontou.

Essa é a segunda missão de apoio nessa área realizada pela corporação em 2024. No mês de setembro, 13 bombeiros prestaram apoio no Mato Grosso do Sul. As missões estão sendo coordenadas pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), tendo apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp), do Governo de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE).

