Bombeiros encontram na Praia do Sarney o corpo do adolescente de 16 anos que morreu afogado

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM) confirmou que localizou no inicio da manhã desta quinta-feira (27), o corpo de Gustavo, o adolescente de 16 anos, que morreu afogado na praia de Atalaia.

O CBM informou que o corpo foi localizado em frente ao Paraíso do Baixinho, na Praia do Sarney, em Aracaju

Na tarde desta quarta-feira (25), o corpo do adolescente 14 anos, que também foi vítima de afogamento na Praia da Atalaia, foi encontrado por um turista na Praia da Aruana.

Na mesma situação, o menino de 12 anos, foi resgatado e reanimado por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele permanece hospitalizado em Aracaju com quadro estável de saúde. O menino é irmão do adolescente de 14 anos.

Entenda o caso

Os três estavam acompanhados de um grupo de mais cinco pessoas praticando capoeira na faixa de areia e decidiram limpar a areia na água. Após um tempo, o professor foi chamá-los, mas eles desapareceram.