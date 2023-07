Bombeiros retomam as buscas por adolescentes que desapareceram após se afogar em praia de Aracaju

Foram retomadas na manhã desta quarta-feira (26), as buscas pelos dois irmãos, de 14 e 16 anos, que foram vítimas de afogamento nesta terça-feira (25), entre os arcos e posto de guarda-vidas, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe informou que 15 agentes participam da operação.

As informações são de que o menino de 12 anos, que é irmão do de 14, e estava com eles no momento do acidente, foi resgatado ainda na tarde da terça pelos militares

Os três estavam acompanhados de um grupo de mais cinco pessoas praticando capoeira na faixa de areia da praia e decidiram limpar a areia na água. Após um tempo, o professor foi chamá-los, mas eles desapareceram.

Os meninos fazem parte de um grupo de capoeira do Bairro América, e estavam acompanhados de um professor e de outros colegas.

Foto CBM/SE