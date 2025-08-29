BOPE RESGATA TRÊS CRIANÇAS E MÃE EM SURTO PSICÓTICO APÓS QUASE CINCO HORAS DE NEGOCIAÇÃO EM MALHADOR

Uma operação delicada conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) garantiu, na tarde desta quinta-feira (28), o resgate seguro de três crianças e da mãe delas, diagnosticada com esquizofrenia, que estava em surto psicótico e se mantinha trancada em casa, no Povoado Siebra, em Malhador.

A equipe de negociação foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) por volta das 15h30. Ao chegarem ao local, policiais constataram que a mulher havia se trancado dentro da residência com os três filhos de quatro, oito e 11 anos.

Durante o surto, a mulher ameaçava matar as crianças e depois tirar a própria vida caso alguém tentasse entrar na residência. O Samu e o Corpo de Bombeiros também participaram da ação de apoio.

Negociação tensa

A negociação foi conduzida pela tenente Andrezza, especialista do Bope, que por quase cinco horas manteve diálogo com a mulher. Ela apresentava oscilações de comportamento, alternando momentos de choro e de agressividade, além de exibir um facão e ameaçar os policiais.

Diante do aumento da tensão e da resistência da mulher em aceitar atendimento médico, a major Belisa França, gerente da crise, decidiu pela entrada tática da equipe, enquanto a negociadora a distraía. “O time tático fez o adentramento ao local sem a necessidade de utilização de armamento e, exclusivamente com a contenção física, a gente resgatou as crianças”, enfatizou.

Desfecho sem feridos

Com a ação coordenada, os policiais conseguiram retirar a mãe e as três crianças em segurança, sem que ninguém sofresse ferimentos. A mãe das crianças foi conduzida pelo Samu ao Hospital São José, em Aracaju, para avaliação médica psiquiátrica. “As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar com a supervisão de familiares”, acrescentou a major Belisa França

A operação durou aproximadamente 4 horas e 40 minutos e foi considerada um exemplo de integração entre as forças de segurança e saúde, priorizando a preservação da vida.

Com informações e foto da SSP