BPChoque apreende 4,5 kg de drogas durante o fim de semana

Como resultado das operações do Batalhão de Choque (BPChoque), no último fim de semana, foram apreendidos 3,6kg de maconha e 866g de cocaína. Ao todo, foram apreendidos em torno de 4,5kg de entorpecentes pelas equipes do BPChoque. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17).

Ainda conforme o levantamento feito pela unidade policial, além dos entorpecentes, as equipes do BPChoque também apreenderam duas balanças de precisão utilizadas no tráfico de drogas para a pesagem e divisão do entorpecente, além da quantia de R$ 187,65. Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada pelo BPChoque.

Também de acordo com o levantamento do BPChoque, no período sete suspeitos foram conduzidos à delegacia. Desses, dois são ex-presidiários e um deles estava com uma tornozeleira eletrônica. Os materiais apreendidos também foram encaminhados à delegacia para formalização das respectivas ocorrências.

Fonte e foto SSP