BPChoque prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Socorro

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque prenderam nessa quinta-feira (20), dois homens suspeitos de tráfico de drogas em diferentes bairros do município de Nossa Senhora do Socorro, durante patrulhamentos de rotina nos conjuntos Fernando Collor e Marcos Freire II.

No Conjunto Marcos Freire II, os policiais receberam informações sobre um indivíduo que estaria comercializando drogas na região. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.

Com ele, foram apreendidos cinco tabletes de maconha. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.

No Conjunto Fernando Collor, os militares observaram um homem descartando um objeto ao perceber a presença da viatura. Durante a abordagem, foram apreendidas diversas embalagens contendo substância análoga à maconha e cocaína. Apesar de negar ser o proprietário dos entorpecentes, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Com informações e foto da PMSE