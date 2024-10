BPRp apreende quase 100kg de maconha no Conjunto Albano Franco, em Socorro

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam na noite da última segunda-feira (21), quase 100kg de maconha no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Os militares faziam patrulhamento na região quando foi informada por populares sobre movimentação de pessoas e caixas em um galpão, contendo tabletes que se assemelham a droga prensada, além do forte odor característico de maconha.

No local indicado, os policiais perceberam que os suspeitos ao notarem presença da viatura empreenderam fuga de maneira desordenada em diferentes direções, deixando o local aberto. Logo na calçada foram encontrados vários tabletes no chão,

Em seguida foi iniciada a varredura no local com a finalidade de encontrar pessoas, armas ou mais tabletes semelhantes aos que foram encontrados na calçada. Foram encontradas várias caixas de papelão envolvidas em plástico contendo vários tabletes com as mesmas características dos encontrados anteriormente, além de balanças e papel filme, materiais que são largamente utilizados pelos mercadores de entorpecentes, confirmando as informações passadas pelos populares.

O material foi apreendido e levado para a Delegacia Plantonista do município de Maruim para a realização dos procedimentos cabíveis.

Com informações da BPRp