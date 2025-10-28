BPRp prende duas mulheres por tráfico de drogas no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju

Nesta segunda-feira, dia 27, por volta das 21 horas, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, através da guarnição Leão 03, realizavam patrulhamento no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, quando receberam denúncia de que duas mulheres, uma de vestido e outra de short jeans, estariam traficando drogas em frente a uma residência.

De posse da informação, os militares se deslocaram até o local informado, momento em que as suspeitas tentaram fugir ao perceberem a viatura policial, sendo imediatamente detidas nos fundos da casa.

No local foram apreendidos 560 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína, 1 balança de precisão, diversos sacos tipo “zip lock” para armazenamento de drogas.

Uma das infratores assumiu que a droga teria vindo de motoboy de Salvador e seria vendida por R$ 25,00 o grama.

As mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia para lavratura do flagrante.

Matéria do blog Espaço Militar