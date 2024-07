BPRv divulga comparativo de acidentes entre junho de 2024 e de 2023

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulga os dados comparativos de sinistros e operações realizadas no mês de junho de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. Durante o mês de junho de 2024, foram realizadas 27 operações, atendendo a 30 sinistros, dos quais resultaram nove óbitos e 30 lesões. Além disso, foram efetuadas quatro prisões em flagrante objetivo, uma prisão por recusa, registrando ainda 11 recusas simples e duas administrativas objetivas.

Comparando com os dados de junho de 2023, houve uma redução significativa no número de sinistros, passando de 36 para 30, representando uma diminuição de 17%. Esse resultado positivo pode ser atribuído às operações intensificadas pelo BPRv, que visaram a prevenção de sinistros e a fiscalização rigorosa nas rodovias.

No que diz respeito aos óbitos, a redução foi ainda mais expressiva. Tendo uma queda de 40%, no período de 15 em junho de 2023 a 9 em junho de 2024. Essa diminuição substancial reflete a eficácia das campanhas educativas e das ações preventivas implementadas pelo BPRv, que buscam aumentar a segurança nas estradas e minimizar a gravidade dos acidentes.

O número de lesões também apresentou uma queda relevante, de 40- em junho de 2023, para 30- em junho de 2024; representando uma redução de 25%. Este dado reforça a importância das ações do BPRv na promoção de um trânsito mais seguro e na proteção dos usuários das rodovias.

As prisões em flagrante e por recusa indicam um aumento na efetividade das fiscalizações. Em junho de 2024, foram realizadas quatro prisões em flagrante objetivo e 1 por recusa, além de registradas 11 recusas simples e 2 administrativas objetivas. Esses números demonstram a intensificação das ações de fiscalização e o rigor na aplicação das leis de trânsito, fundamentais para coibir comportamentos imprudentes e garantir a segurança dos motoristas e passageiros.

As 27 operações realizadas em junho de 2024 foram essenciais para os resultados positivos alcançados. Essas operações incluíram blitzes, campanhas educativas e ações específicas de fiscalização, todas voltadas para a segurança nas rodovias.

Os dados comparativos mostram uma clara tendência de melhoria na segurança das rodovias sob a jurisdição do BPRv. A redução no número de sinistros, óbitos e lesões destaca a importância das operações intensificadas e das campanhas de conscientização.

O BPRv reafirma seu compromisso com a segurança nas rodovias e continuará a trabalhar de forma diligente e proativa para prevenir acidentes e garantir a tranquilidade no trânsito. Com a colaboração de todos, é possível construir um trânsito mais seguro e reduzir ainda mais os índices de acidentes e vítimas.

