BPRv: operação Corpus Christi registra duas mortes nas rodovias

O BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual), órgão pertencente à polícia Militar do Estado de Sergipe, realizou durante todo o fim de semana prolongado do feriado, o “CORPUS CHRISTI” nas rodovias Estaduais, conforme determinação do comando geral da PMSE.

O intuito desta operação é garantir a ostensividade da Polícia Militar nas malhas viárias estaduais, bem como reprimir aqueles que porventura tentem cometer crimes nesta região.

Cinco acidentes foram registrados, com 08 pessoas lesionadas e 02 mortes ocorridas em Riachão do Dantas e outra em Itabaiana.

A utilização do álcool também se eleva nesse período, por isso, o Bprv contou com efetivo extra em todo o fim de semana, espalhados pelas rodovias, para que, quem seja flagrado conduzindo o veículo após haver ingerido bebida alcoólica. 09 (nove) condutores foram autuados na Lei Seca, sendo três conduzidos a delegacia e desses, dois envolvidos em sinistro de trânsito.

O excesso de velocidade também foi fiscalizado neste feriadão e 212 (duzentos e doze) condutores foram autuados por transitarem acima do limite da velocidade permitida.

“Infelizmente, diversas pessoas se envolveram em sinistros de trânsito neste feriado, sinistros que poderiam ser evitados com a devida prudência, bem como diversos condutores flagrados na operação Lei seca, o que se percebe ainda a imprudência no trânsito”, afirma o Tenente0Coronel Silveira, Comandante do BPRV.

Lembrando que, o cidadão que observar alguma irregularidade nas suas viagens, poderão manter contato com o Bprv através do 190 ou 198(CIOSP).

Fonte: BPRV