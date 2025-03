BPRV prende homem que transportava 11 kg de maconha dentro de carro

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), prenderam um homem na noite deste sábado (22) e apreenderam aproximadamente 11 kg de maconha em Indiaroba.

As informações passadas pelo BPRv são de que condutor do veículo demontrou atitude suspeita ao passar pelo posto policial . por conta disso, os agentes realizaram a abordagem e, durante a vistoria, localizaram a substância ilícita no interior do automóvel.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Foto BPRv