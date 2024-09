BPRv prende suspeitos e recupera veiculo após perseguição policial

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu na cidade de Indiaroba, dois suspeitos após recuperarem veículo roubado no município de Estância. A ação ocorreu na madrugada deste sábado, 21.

As informações policiais registraram que por volta da meia noite, um veículo modelo Agile, tomado de assalto no município de Estância, seguia em direção à Rodovia SE-100. O veículo passou em alta velocidade pela guanição do BPRv responsável pelo policiamento rodoviário na cidade de Indiaroba, momento em que se iniciou a perseguição policial.

Com apoio de outra guarnição, os policiais conseguiram parar o automóvel e prender os suspeitos. Com eles foram apreendidos um celular, carteira com quatro cartões e Carteira Nacional de Habilitação da suposta vítima.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das providências pertinentes.

Acidente de trânsito

Outra guarnição do BPRv atendeu na noite da sexta-feira, 20, uma ocorrência de sinistro de trânsito entre um automóvel e uma motocicleta na Rodovia SE-175, mais especificamente no povoado Cruz das Almas, em Nossa Senhora de Aparecida.

De acordo com as informações policiais, os veículos colidiram após o automóvel iniciar uma conversão à esquerda, sendo atingido transversalmente pela moto que seguia na mesma direção. A guarnição informou que não foi possível identificar o condutor da motocicleta ou realizar o teste do etilômetro, em razão de a vítima não estar mais presente no local.

O carro foi liberado no local, mediante a assinatura de termo de entrega e a motocicleta foi recolhida ao pátio.

Fonte e foto SSP