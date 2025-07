BPRV REGISTRA QUEDA DE 14,45% NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), unidade da Polícia Militar de Sergipe, divulgou o balanço do primeiro semestre de 2025, que aponta uma redução de 14,45% nos sinistros de trânsito registrados nas rodovias estaduais em comparação com o mesmo período de 2024. No período, o número de óbitos apresentou alta de 8,6%.

De acordo com os dados apresentados pela unidade, foram contabilizados 285 sinistros no primeiro semestre de 2024, contra 249 ocorrências no mesmo intervalo de 2025. A queda é atribuída às ações de fiscalização, prevenção e campanhas de educação para o trânsito promovidas pelo BPRv ao longo dos últimos meses.

Apesar da diminuição no número total de sinistros, o número de óbitos subiu de 58 para 63, representando o aumento superior a 8%. Já o número de vítimas com lesões apresentou queda significativa de 36,5%, passando de 227 para 144. Os dados indicam que, embora haja menos ocorrências, os acidentes têm se mostrado mais graves, exigindo reforço nas medidas de segurança.

Durante as fiscalizações de trânsito, 91 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. O BPRv alerta para os perigos de conduzir veículos após ingestão de bebida alcoólica, que é uma das principais causas de sinistros com vítimas graves.

Além do trabalho voltado à segurança viária, o batalhão também tem atuado no combate à criminalidade nas estradas estaduais. Somente neste primeiro semestre, foram apreendidos 37 kg de entorpecentes e três armas de fogo. Outro dado relevante foi o recolhimento de 157 animais soltos nas rodovias, uma ação preventiva que contribui diretamente para a redução de acidentes.

“O nosso objetivo é diminuir o número de sinistros, procurando, com a prevenção, garantir tranquilidade aos condutores que utilizam nossas rodovias estaduais, assim como àqueles que visitam nosso estado. Queremos proporcionar viagens seguras e livres de contratempos com acidentes ou criminalidade”, concluiu o tenente-coronel Aldevan Silveira, comandante do BPRv.

Fonte SSP